Unwetterkatastrophe: Hilfe für geschädigte Mitgliedsunternehmen

Unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter werden sich bemühen, Lösungen – zum Beispiel großzügige Stundungen – zu finden.

Die Vorschüsse für die BG Verkehr werden in der Regel in elf Raten gezahlt. Die nächsten Vorschuss- und Beitragszahlungen sind am 15. August 2021 fällig.

Mitgliedsunternehmen, die durch das Unwetter besonders betroffen sind, sollten deshalb schnellstmöglich Kontakt aufnehmen:

Per E-Mail: mitglieder@bg-verkehr.de oder über die Telefonzentrale in Hamburg 040 3980-0