Virtueller Webtalk: Let’s talk about OSH - Have you ever…reported a near miss?

Ein Beinahe-Unfall ist ein ungeplantes Ereignis, das nicht zu einem Personen- oder Sachschaden geführt hat, jedoch bei einer geringfügigen Änderung der Umstände dazu hätte führen können.

Beinahe-Unfälle bieten Betrieben die Möglichkeit, Schwachstellen in ihren Abläufen zu erkennen und liefern wertvolle Erkenntnisse zur Vermeidung von Unfällen, bevor etwas Ernstes passiert. Ein wirksames Meldesystem für Beinahe-Unfälle kann die Grundlage für die Verbesserung der allgemeinen Arbeitssicherheits- und Gesundheitsschutzleistung bilden und gleichzeitig eine positive Sicherheitskultur im gesamten Unternehmen fördern.

In der ersten Ausgabe der neuen Webtalk-Reihe des Besonderen Ausschusses für Prävention der Internationalen Vereinigung für Soziale Sicherheit (IVSS) diskutieren Kirsten Kuns (Head of Quality, Health, Safety and Environment, Westfalen AG, Deutschland) und Mike Leppard (Senior Safety, Health and Environment Advisor, Energy Networks Association, Vereinigtes Königreich) verschiedene Fragen rund um den Umgang mit Beinahe-Unfällen, z. B. Warum ist es wichtig, Beinahe-Unfälle zu melden? Welchen Anforderungen sollte ein System zur Meldung von Beinahe-Unfällen genügen? Moderiert wird das 45-minütige Gespräch von Bernd Treichel, Leitender Fachspezialist für soziale Sicherheit (Prävention), IVSS.

Im Rahmen des Gesprächs wird außerdem die neue Broschüre der IVSS Sektion für Elektrizität, Gas und Wasser "Guidance on How to Manage Near Misses" vorgestellt.

Die inhaltliche Verantwortung für die erste Ausgabe von "Let’s talk about OSH - Have you ever…reported a near miss?" tragen die Internationalen Sektionen der IVSS für Elektrizität, Gas und Wasser und für Prävention im Transportwesen.

