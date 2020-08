20110311

Kommen Sie vorbei: ABI Zukunft Messe Wuppertal

Sie suchen einen Studienplatz im öffentlichen Dienst? Dann besuchen Sie uns am 5. September 2020 auf der ABI Zukunft in Wuppertal. Alle Infos zum dualen Bachelorstudium Sozialversicherung gibt es bei uns am Stand 20.