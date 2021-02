Datenverwendung und Teilnahmebedingungen für die Branchenkonferenz Seeschifffahrt 2021

Mit der Anmeldung zur digitalen Branchenkonferenz Seeschifffahrt 2021 erkläre ich mich mit der Erhebung, Speicherung und Nutzung der von mir benannten personenbezogenen Daten sowie der besonderen Daten gemäß Bundesdatenschutzgesetz einverstanden.

Mit der Anmeldung stimme ich ausdrücklich zu, dass die BG Verkehr meinen Vor- und Nachnamen und meine E-Mail-Adresse an die Agentur B.EFFECTIVE GmbH & Co. KG und von dieser beauftragten Dritten zur Durchführung der oben genannten Veranstaltung weitergeben und für sich selber nutzen darf. Insbesondere willige ich in die Passworterstellung und -übersendung per E-Mail und die Hinterlegung der Daten auf einem Server in Europa durch ein Drittunternehmen ein.

Als Teilnehmer/Teilnehmerin der digitalen Veranstaltung erhalte ich eine unverschlüsselte E-Mail mit meinen Anmeldedaten. Nur mit den erhaltenen, persönlichen Anmeldedaten ist es möglich, sich auf der Veranstaltungsplattform anzumelden und an der Veranstaltung teilzunehmen. Über die Veranstaltungsplattform gelange ich zu einem Livestream. Ich bestätige hiermit, dass ich meine persönlichen Anmeldedaten, sowie sämtliche Informationen und Unterlagen, die ich im Rahmen der Veranstaltung erhalte, nicht an Dritte weiterleite oder Dritten zur Verfügung stelle.

Während der Veranstaltung ist es möglich, an digitalen Interaktionen teilzunehmen. Dies umfasst beispielsweise:

Chatten – per Text, Ton oder auch als Videochat in privaten Chaträumen oder in allgemeinen Chats

Teilnahme an Umfragen

Versendung von Fragen in das Studio

Fragen ins Studio oder Umfrageergebnisse werden in einer Datenbank gesammelt und den Teilnehmenden zugeordnet, können also nicht anonymisiert werden. Jedoch können anonymisierte Datenauswertungen für die BG Verkehr bereitgestellt werden. Auch hierzu gebe ich mein Einverständnis.

Ich willige ein, dass mein Name und Vorname, meine per Text oder Bild übertragenen Daten zu den vorstehend beschriebenen Zwecken im Rahmen der digitalen Veranstaltung genutzt werden dürfen.

Auf der Veranstaltungsplattform werden Cookies eingesetzt. Cookies sorgen dafür, dass die Plattform reibungslos funktioniert. Cookies regeln zudem die Anmeldung auf der Plattform – ohne Cookies können Sie sich nicht einloggen. Vorgesehen ist außerdem die anonyme Auswertung des Nutzerverhaltens auf der Veranstaltungsplattform durch die Analytics-Lösung https://matomo.org. Hierfür kommen ebenfalls Cookies zum Einsatz. Das Löschen der auf dem Server hinterlegten Daten kann einheitlich aufgrund des Wunsches der BG Verkehr, auf Verlangen der B.EFFECTIVE GmbH & Co. KG oder auf Wunsch der Teilnehmenden erfolgen, erfolgt aber automatisch spätestens 30 Tage nach Beendigung der digitalen Veranstaltung.

Die durch Cookies verarbeiteten Daten sind für die genannten Zwecke zur Wahrung unserer berechtigten Interessen sowie der Dritter nach Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. f DSGVO erforderlich. Die meisten Browser akzeptieren Cookies automatisch. Sie können Ihren Browser jedoch so konfigurieren, dass keine Cookies auf Ihrem Computer gespeichert werden oder stets ein Hinweis erscheint, bevor ein neues Cookie angelegt wird. Die vollständige Deaktivierung von Cookies kann dazu führen, dass Sie nicht alle Funktionen der Veranstaltungsplattform nutzen können.

Ich kann jederzeit meine Einwilligung in die Datenverwendung mit Wirkung für die Zukunft widerrufen.

Ich bin gemäß Art. 15 DSGVO berechtigt, Auskunft über die von mir gespeicherten Daten zu erlangen.

Gemäß Art. 17 DSGVO habe ich das Recht, die Berichtigung, Löschung und Sperrung einzelner personenbezogener Daten zu verlangen.

Bei den Veranstaltungen können Fotos/Ausschnitte/Videoaufnahmen auf der Homepage der B.EFFECTIVE GmbH & Co. KG veröffentlicht werden.

Im Übrigen verweisen wir auf die Datenschutzerklärung der B.EFFECTIVE GmbH & Co. KG, die auch für diese digitale Veranstaltung direkt oder analog gilt.