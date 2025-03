Sicherheit und Gesundheit in der kommerziellen Raumfahrt

25755071

Ein Perspektivwechsel für die Gefährdungsbeurteilung bei Zukunftstechnologien

Arbeiten im Weltall stellt den Menschen vor einzigartige Herausforderungen. Schwerelosigkeit, kosmische Strahlung und extreme Umweltbedingungen erfordern besondere Maßnahmen für die Arbeitssicherheit und den Gesundheitsschutz. In dieser Broschüre teilen der Astronaut Prof. Dr. Reinhold Ewald und die Raumfahrtmedizinerin Prof. Dr. Claudia Stern ihr Wissen und ihre Erfahrung. In einem ausführlichen Interview, das Präventionsexperten der BG Verkehr geführt haben, werden die wichtigsten Risiken, deren Auswirkungen auf den Körper und auf bewährte Präventionsmaßnahmen beleuchtet. Ein spannender Einblick in die besonderen Anforderungen der Arbeit im All – fundiert, praxisnah und informativ.

Hinweis: Die Broschüre ist vorraussichtlich ab Ende März in gedruckter Form lieferbar.