Unfallverhütung in der Pferdehaltung. Sicher und gesund mit Pferden arbeiten

Die Broschüre richtet sich an Unternehmerinnen und Unternehmer, an Beschäftigte sowie an betriebliche Akteure im Arbeitsschutz. Sie dient als Hilfestellung, um die Arbeit in der Pferdehaltung für Mensch und Tier sicher zu gestalten und unterstützt bei der Gefährdungsbeurteilung und Unterweisung. Typische Gefährdungen werden aufgezeigt und zahlreiche praktische Tipps und Verweise auf weiterführende Informationen gegeben.