DGUV Information 214-087 - Mobile Behälterpressen

23464411

Die DGUV Informationen 214-087„Mobile Behälterpressen“ enthält Hinweise und Empfehlungen, die die praktische Anwendung von staatlichem Regelwerk und dem Regelwerk der gesetzlichen Unfallversicherungsträger für den Betrieb von mobilen Behälterpressen erleichtern sollen. Sie richtet sich in erster Linie an den Unternehmer bzw. die Unternehmerin und an Beschäftigte. Sie soll eine Hilfestellung bei der Umsetzung der Pflichten aus staatlichen Arbeitsschutzvorschriften und Unfallverhütungsvorschriften geben sowie Wege aufzeigen, wie Arbeitsunfälle, Berufskrankheiten und arbeitsbedingte Gesundheitsgefahren vermieden werden können. Dies gilt insbesondere für die Beschaffung, Ausrüstung und Auswahl geeigneter mobiler Behälterpressen, die Gefährdungsbeurteilung und Festlegung betriebsspezifischer Maßnahmen und die Unterweisung von Beschäftigten.