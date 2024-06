24834919

DGUV Information 250-010 - Eignungsbeurteilungen in der betrieblichen Praxis

Unternehmerinnen und Unternehmer sind in der Praxis regelmäßig mit der Frage konfrontiert, nach welchen rechtlichen Maßgaben eine Eignungsbeurteilung zulässig ist. Diese DGUV Information stellt die rechtlichen Voraussetzungen dar und richtet sich sowohl an Unternehmerinnen und Unternehmer als auch an betriebliche Interessenvertretungen und Beschäftigte.

Als gedruckte Version voraussichtlich bestellbar ab Juli 2024.