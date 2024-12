Prüfangebot für Assistenzsysteme

Hersteller von sogenannten intelligenten technischen Systemen nutzen in ihren Produkten verstärkt eine Objekterkennung, die auf intelligenter Bildauswertung basiert. Gleichzeitig werden solche intelligenten Systeme technisch immer umfangreicher. Mit der Einrichtung eines eigenen Prüfbereichs für "Intelligente Technische Systeme" (PB ITS) reagiert die Prüf- und Zertifizierungsstelle auf diese Entwicklung.

Prüfbereich bündelt Kompetenzen

Bislang liefen die Prüfungen dezentral in den jeweils einzelnen Fachprüfbereichen. Das ändert sich nun. Der PB ITS kümmert sich künftig zentral um Prüfungen von technischen Systemen wie Assistenzsystemen an Fahrzeugen oder automatisiert fahrenden Fahrzeugen. Auch Systeme, die mit künstlicher Intelligenz (KI) arbeiten, gehören dazu.

Mit dem Bündeln der Kompetenzen ist der Prüfbereich jetzt Ansprechpartner in allen Fragen zur Prüfung und stellt bei Bedarf den Kontakt zu anderen Prüf- und Zertifizierungsstellen der DGUV Test und des Instituts für Arbeitsschutz der DGUV (IFA) her. Das soll die Qualität der Prüfung und Zertifizierung von intelligenten technischen Systemen verbessern.

