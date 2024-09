BG Verkehr trauert um Claus-O. Herzig

Claus O. Herzig war erstmals im Jahr 2007 in den Vorstand der BG Verkehr gewählt worden. Der erfahrene Unternehmer aus dem hessischen Eichenzell war unter anderem als Mitglied des Hauptausschusses und des Klinikausschusses der BG Verkehr an zahlreichen wegweisenden Entscheidungen beteiligt. Durch sein Fachwissen und seinen unternehmerisch geschulten Weitblick genoss er sowohl in den Selbstverwaltungsorganen als auch bei seinen Ansprechpartnern und Ansprechpartnerinnen in der Geschäftsführung sowie der Verwaltung große Anerkennung.

Herzigs ehrenamtliches Engagement galt auch anderen branchennahen Organisationen: Er war langjähriger Vizepräsident des Bundesverbandes Güterkraftverkehr Logistik und Entsorgung (BGL) e.V. sowie Vorsitzender des Fachverbandes Güterkraftverkehr und Logistik Hessen. Herzig setzte sich unermüdlich für die Kinder-Unfallhilfe ein und fand dabei in der Selbstverwaltung der BG Verkehr zahlreiche gleichgesinnte Mitstreiter. Als Mitbegründer des Fernfahrer-Stammtisches Hessen gab er der Sicherheit von Berufskraftfahrerinnen und Berufskraftfahrern wichtige Impulse. „Claus-O. Herzig war in der BG Verkehr als Ratgeber und einfühlsamer Vermittler sehr geschätzt. Wir werden ihm immer ein ehrendes Andenken bewahren“, sagte Sabine Kudzielka, Vorsitzende der Geschäftsführung.