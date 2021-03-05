Die Reihe "Arbeitsschutz anpacken für operative Führungskräfte" vermittelt der Zielgruppe die wichtigsten Grundlagen, wie sie rechtskonform handelt, wenn es um Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz im Betrieb geht.

Operative Führungskräfte stehen in direktem Kontakt mit den Beschäftigten und deren Tätigkeiten vor Ort. Dadurch kommt ihnen eine besondere Rolle für das sichere und gesunde Arbeiten im Team zu.

Die Lerneinheiten umfassen die Themen Verantwortung, Rollen im Arbeitsschutz, Gefährdungsbeurteilung, Betriebsanweisungen und rechtskonforme Unterweisungen.

Nach einer kurzen und kostenfreien Registrierung stehen die Lerneinheiten zur Verfügung. Die Teilnehmenden entscheiden selbst, wann und wie sie die Einheiten durchlaufen – am Stück oder mit Unterbrechungen. Die durchschnittliche Bearbeitungszeit reicht von 30 bis 120 Minuten pro Einheit. Für jedes abgeschlossene Thema gibt es ein Abschlussquiz und danach eine Teilnahmebescheinigung.

Unser Tipp für Unternehmen: Ergänzen Sie die Lerneinheiten um eigene Angebote, zum Beispiel mit einer Veranstaltung zur konkreten Arbeitsschutzorganisation in Ihrem Betrieb.

