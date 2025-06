Studie sucht Brillentragende

Kamera-Monitor-Systeme als Spiegelersatz stellen Fahrerinnen und Fahrer mit Brillen vor neue Herausforderungen: Sie müssen die SES-Monitore in unterschiedlichen Entfernungen gut erkennen können.

Die genauen Umstände untersucht die BG Verkehr in einem Projekt nun gemeinsam mit dem Institut für Arbeit und Gesundheit der DGUV (IAG) und dem Deutschen Institut für Luft- und Raumfahrt (DLR).

Die Studie sucht Lkw-Fahrerinnen und Fahrer, die eine Gleitsichtbrille tragen. Die Untersuchung findet ab Mitte Juli 2025 in einem Fahrsimulator am IAG in Dresden statt. Der Zeitaufwand beträgt zwischen 70 und 80 Minuten. Wer an der Studie teilnimmt, erhält eine Aufwandsentschädigung in Höhe von 50 Euro.

Bei Interesse oder Rückfragen steht Dr. Bernd Mützel per E-Mail zur Verfügung: bernd.muetzel@bg-verkehr.de.