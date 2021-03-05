Neuer Hauptgeschäftsführer

Fasshauer folgt damit auf Dr. Stefan Hussy, der in den Ruhestand getreten ist. Stellvertretende Hauptgeschäftsführerin der DGUV ist weiterhin Dr. Edlyn Höller.

Zuvor war Fasshauer Mitglied im Direktorium der Deutschen Rentenversicherung Bund (DRV). Der promovierte Volkswirt steuerte die verschiedenen IT-Bereiche der DRV sowie den Personalbereich. Einer seiner Arbeitsschwerpunkte war das Vorantreiben digitaler Innovationen und moderner Strukturen.