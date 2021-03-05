Online lernen, im Wasser üben

Ein Sturz ins Wasser kann tödlich enden. Durch geeignete Rettungswesten, die von den Mitarbeitenden verlässlich getragen werden, lässt sich diese Gefahr sehr effektiv reduzieren. Das Seminar "Die Rettungsweste als lebensrettende Schutzausrüstung" hat deshalb das Ziel, die Teilnehmenden so vorzubereiten, dass sie ihre Kenntnisse und Erfahrungen an die Beschäftigten in ihrem Betrieb weitergeben können.

Das Seminar richtet sich an Sicherheitsbeauftragte, Fachkräfte für Arbeitssicherheit, Führungskräfte sowie an Unternehmerinnen und Unternehmer. Sie müssen aus Betrieben kommen, in denen die Rettungsweste als persönliche Schutzausrüstung eingesetzt wird.

Aufbau des Seminars

Der erste Teil des Seminars besteht aus einer digitalen Selbstlernphase mit den Grundlagen rund um Rettungswesten. Der folgende Präsenzteil umfasst zwei halbe Tage: Die Teilnehmenden üben den praktischen Umgang mit der lebensrettenden Schutzausrüstung direkt im See und unter realen Bedingungen.

Anmeldung

Auf unserer E-Learning-Plattform "Lernwelt" finden Sie die digitale Lerneinheit. Sie steht nach einer kurzen und kostenfreien Registrierung zur Verfügung.

Für die verbindliche Anmeldung zum Präsenzteil nutzen Sie bitte unsere Buchungsfunktion.