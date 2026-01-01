Online-Seminar "Aktuelles aus der Verkehrsmedizin"

Im Seminar "Aktuelles aus der Verkehrsmedizin" (Seminar B) liegt der Schwerpunkt zwei Nachmittage lang auf den aktuellen Entwicklungen und den erkennbaren Herausforderungen der Verkehrsmedizin. Autonomes Fahren und künstliche Intelligenz sind ebenso Thema wie die Folgen der Cannabisteillegalisierung und der Ausblick auf die Folgen des demografischen Wandels. Außerdem erfahren die Teilnehmenden Neues aus dem DGUV Arbeitskreis „Fahr-, Steuer- und Überwachungstätigkeiten“.

Zur Anmeldung beim Institut für Arbeit und Gesundheit der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung (Veranstaltungsnummer: 300209)