Online-Seminar "Arbeitsmedizin in der Luftfahrt"

Im Seminar "Arbeitsmedizin in der Luftfahrt" (Seminar A) erläutern Expertinnen und Experten unterschiedlicher Organisationen einzelne Aspekte der Flug- und Arbeitsmedizin sowie des fliegerischen Alltags. Die Veranstaltung vermittelt ebenfalls Wissen über die Besonderheiten für Hubschrauber-, Flugsicherungs- und Flugbegleitpersonal. Ergänzende Inhalte sind reisemedizinische Aspekte und Einblicke in die wichtigsten Regelwerke und Arbeitshilfen für die Arbeitsmedizin in der Luftfahrt.

