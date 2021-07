Online-Lernformate bei der BG Verkehr

Online-Schulungen Content-Bild

Online-Schulungen

Die Online-Schulungen zu Sicherheit und Gesundheit bei der Arbeit richten sich an Führungskräfte, Sicherheitsbeauftragte und weitere Akteure im Arbeitsschutz aus Mitgliedsunternehmen der BG Verkehr.

Sicherheitsbeauftragte Basiswissen online

Die Online-Schulungen für Sicherheitsbeauftragte stellen einen thematischen Ausschnitt des Grundseminarkonzepts dar. Die Schulungen behandeln wesentliche Themen wie z. B.:



Rolle und Aufgaben der Sicherheitsbeauftragten

Akteure für Sicherheit und Gesundheit bei der Arbeit

Grundlagen der Gefährdungsbeurteilung

Neues Seminar: Sicherheitsbeauftragte online - Überblick über arbeitsbedingte psychische Belastungsfaktoren

Sie erhalten in dieser Schulung einen Überblick über arbeitsbedingte psychische Belastungsfaktoren in Abgrenzung zu deren möglichen Auswirkungen. Sie können nach der Schulung den Prozess der Gefährdungsbeurteilung in Ihrer Rolle als Sicherheitsbeauftragte unterstützen. Themen sind:

Überblick über psychische Belastungsfaktoren

Anforderungen an die Gefährdungsbeurteilung psychischer Belastung

Rolle der Sicherheitsbeauftragten rund um das Thema

Führungswissen online: Die Schulungsreihe für Führungskräfte

Das Wichtigste aus dem Arbeitsschutz exklusiv für Führungskräfte kurz und übersichtlich von Aufsichtspersonen der BG Verkehr vermittelt: In unserer Schulungsreihe "Führungswissen online" erhalten Sie einen systematischen Überblick über Ihre zentralen Aufgaben und Verantwortlichkeiten für sicheres und gesundes Arbeiten im Betrieb.

In einer Videokonferenz in kleiner Runde erhalten Sie innerhalb von ein bis zwei Stunden einen Input über die wichtigsten Grundlagen. Außerdem ist Zeit für Ihre Fragen und zum kurzen Austausch mit anderen Führungskräften zum jeweiligen Thema.

Die Schulungsreihe wird laufend über das Jahr angeboten. Sie können jederzeit einsteigen, einzelne Module besuchen oder alle Einheiten in beliebiger Reihenfolge buchen.

Führungswissen online: Arbeitsschutzrecht - zwischen dürfen, müssen und sollen Führungswissen online: Wer, wie, was - Akteure und Organisation des Arbeitsschutzes Führungswissen online: Verantwortung und Pflichten von Unternehmern und Führungskräften im Arbeitsschutz Führungswissen online: Die Gefährdungsbeurteilung als Kerninstrument des Arbeitsschutzes Führungswissen online: Arbeitsschutzausschuss effektiv und sinnvoll nutzen

Anmeldung zu den Online-Schulungen

Informationen, Themen und Termine sowie die Möglichkeit, sich zu Online-Schulungen anzumelden finden Sie unter "Seminare buchen". Wählen Sie als Veranstaltungskategorie den Eintrag "Schulung online" aus.

Seminare buchen

Selbstorganisiertes Lernen

Hier finden Sie Inhalte, die Sie ohne Anmeldung und zeitlich unabhängig zum eigenen Lernen nutzen können.

Lernpfade für Selbstorganisiertes Lernen