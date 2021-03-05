Sicherheitsbeauftragte online qualifizieren
Wer Sicherheitsbeauftragte (Sibe) bestellen muss, erhält mit dem neuen, digitalen Kursangebot völlig neue Möglichkeiten.
Die Vorteile
Die Teilnahme ist auch kurzfristig möglich, wenn Unternehmen zeitnah Sibe benötigen.
Die Reisezeiten zu den Seminaren entfallen.
Die Inhalte helfen bei der Auffrischung von Wissen und der Vorbereitung auf Fachseminare.
Das Angebot ist ideal für alle, die gerne selbstorganisiert lernen möchten.
Ein vollständig absolvierter Kurs „Sibe Basiswissen online“ ist gleichwertig mit der Teilnahme an der Präsenzveranstaltung „Grundseminar für Sicherheitsbeauftragte“.
Die Themen
Der Kurs besteht aus vier Pflicht- und zwei Wahlpflichtmodulen:
Pflichtmodule
- Aufgaben und Leistungen der BG Verkehr
- Rolle und Aufgaben der Sicherheitsbeauftragten
- Wer macht was im Arbeitsschutz?
- Bei der Gefährdungsbeurteilung unterstützen
Wahlpflichtmodule
- Umgang mit aggressiven Personen bei der Arbeit
- Unterweisungen unterstützen
- Bedeutung von Betriebsanweisungen
- Prüfung von Arbeitsmitteln, Anlagen und Einrichtungen unterstützen
Die Kursinhalte stehen nach einer kurzen und kostenfreien Registrierung in der „Lernwelt“, der Lernplattform der BG Verkehr, zur Verfügung.
