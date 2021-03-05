Sicherheitsbeauftragte online qualifizieren

Wer Sicherheitsbeauftragte (Sibe) bestellen muss, erhält mit dem neuen, digitalen Kursangebot völlig neue Möglichkeiten.

Die Vorteile

Die Teilnahme ist auch kurzfristig möglich, wenn Unternehmen zeitnah Sibe benötigen.

Die Reisezeiten zu den Seminaren entfallen.

Die Inhalte helfen bei der Auffrischung von Wissen und der Vorbereitung auf Fachseminare.

Das Angebot ist ideal für alle, die gerne selbstorganisiert lernen möchten.

Ein vollständig absolvierter Kurs „Sibe Basiswissen online“ ist gleichwertig mit der Teilnahme an der Präsenzveranstaltung „Grundseminar für Sicherheitsbeauftragte“.

Die Themen

Der Kurs besteht aus vier Pflicht- und zwei Wahlpflichtmodulen:

Pflichtmodule

Aufgaben und Leistungen der BG Verkehr

Rolle und Aufgaben der Sicherheitsbeauftragten

Wer macht was im Arbeitsschutz?

Bei der Gefährdungsbeurteilung unterstützen

Wahlpflichtmodule

Umgang mit aggressiven Personen bei der Arbeit

Unterweisungen unterstützen

Bedeutung von Betriebsanweisungen

Prüfung von Arbeitsmitteln, Anlagen und Einrichtungen unterstützen

Die Kursinhalte stehen nach einer kurzen und kostenfreien Registrierung in der „Lernwelt“, der Lernplattform der BG Verkehr, zur Verfügung.

