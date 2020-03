Besucherstopp bei der BG Verkehr

Auch aus dienstlichen Gründen notwendiger Besuch ist im Ausnahmefall möglich. Bitte wenden Sie sich vorab unbedingt telefonisch oder per E-Mail an Ihre Ansprechperson bei der BG Verkehr. Sie wird mit Ihnen klären, ob der Besuch unvermeidbar ist oder das mit dem Besuch verbundene Ziel auch über elektronische Kommunikationsmittel (Telefon, E-Mail) zumindest in Teilen erreicht werden kann.

In einigen Bereichen ist auch die telefonische Erreichbarkeit vorübergehend eingeschränkt. Wenden Sie sich in diesem Fall bitte per E-Mail an Ihre Ansprechperson in der BG Verkehr. Wenn Ihnen keine Ansprechperson bekannt ist, nutzen Sie bitte unser Kontaktformular oder schreiben Sie unter der Angabe Ihrer Mitgliedsnummer an info@bg-verkehr.de.