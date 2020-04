Schützen Abtrennungen in Form von Schutzscheiben/-folien vor Covid-19-Infektionen?

Schutzscheiben und Schutzfolien bieten keinen verlässlichen Schutz für den Fahrer oder die Fahrerin gegen die Übertragung des Virus durch Aerosole (feinste flüssige Teile in der Luft). Aber sie reduzieren als Spuck- und Niesschutz das Risiko einer Tröpfcheninfektion, die als ein Hauptübertragungsweg der Infektion mit Coronaviren gilt. Von daher sind sie grundsätzlich zu empfehlen. Dennoch entbinden sie aber nicht von der Pflicht, den größtmöglichen Abstand zu Fahrgästen einzuhalten.

Was ist beim Einbau von Schutzscheiben/-folien in Taxen zu beachten?

Innerhalb kurzer Zeit haben verschiedene Anbieter, aber auch Tüftler eine Vielzahl von Lösungen entwickelt. Neben ausgereift scheinenden Produkten sind auch einige Lösungen auf dem Markt, die eher gut gemeint als gut gemacht sind. Achten sollte man auf folgende Punkte:

Grundsätzlich sollte man klären, ob die Lösung gemäß StVZO zulassungsfähig ist. Auskunft gibt die zuständige Zulassungsstelle. Da viele Zulassungsstellen aufgrund der Coronakrise keine Kundenbesuche zulassen, ist die Anfrage am besten telefonisch oder per Mail zu stellen. Auskunft geben können auch die Prüfstellen zugelassener Prüforganisationen.

Werden Scheiben aus hartem Material wie Kunststoff oder Glas verwendet, sollten sie stoß- und splitterfest sein. Scheiben aus Sicherheitsglas oder glasähnliche Kunststoffe brauchen eine Bauartgenehmigung nach UNECE 43 oder (national) nach Paragraph 22a StVZO.

Als Befestigungen sind Lösungen zu empfehlen, durch die beim Bremsen oder bei einem Aufprall keine zusätzliche Gefahr durch schlechte Verankerung, scharfkantige oder vorstehende Teile etc. entsteht. Befestigungen, die eine feste Verschraubung mit der Karosserie beinhalten, sollten durch einen Kfz-Fachbetrieb eingebaut werden.

Trennwände sollten so eingebaut werden, dass sie die Wirkung von Airbags nicht beeinträchtigen.

Eine Alternative zum Einbau einer starren Scheibe bietet der Einsatz einer Folie oder Plane als Abtrennung. Oft kann bei diesen Lösungen sogar eine bessere Abdichtung gegenüber dem Fahrerraum erzielt werden, als bei einer starren Scheibe. Ein weiterer Vorteil: Bei einer Abbremsung oder einem Aufprall wird der Fahrgast keiner zusätzlichen Gefahr ausgesetzt.

Was ist beim Einsatz von Schutzscheiben/-folien in Taxen zu beachten?

Damit sich keine Viren auf den Scheiben oder Folien ansammeln, sollten die Fahrer oder die Fahrerinnen diese möglichst mehrmals am Tag reinigen. Zu empfehlen ist eine gründliche Reinigung mit fettlösenden Haushaltsreinigern und Einmaltüchern. Einmaltücher und Seifenlauge sollten direkt nach der Reinigung entsorgt werden. Selbstverständlich wäscht sich der Fahrer nach der Reinigung gründlich die Hände mit Seife.

Alternativ zur Reinigung mit Haushaltsreinigern oder Seifenlauge können chemische Desinfektionsmittel genutzt werden – sie versprechen jedoch keinen zusätzlichen Nutzen gegenüber den erstgenannten Reinigungsmitteln. Zur chemischen Desinfektion sind Mittel mit nachgewiesener Wirksamkeit mit dem Wirkungsbereich begrenzt viruzid (wirksam gegen behüllte Viren), begrenzt viruzid PLUS oder viruzid anzuwenden.

Wie können Abstandsregeln im Taxibetrieb eingehalten werden?

Begrenzen Sie die Zahl der Fahrgäste! Der Beifahrersitz ist während der Coronakrise auf jeden Fall tabu. In mindestens einer Region wurde die Mitnahme von Fahrgästen auf eine Person in Standardtaxen und zwei Personen in Großraumtaxen begrenzt (ausgenommen Fahrgäste des gleichen Haushalts). Einzelne Fahrgäste sollten immer hinten rechts platziert werden.

In den Pausen sollten die Fahrer darauf achten, den Abstand von mindestens 1,5 bis 2 Metern untereinander einzuhalten – oder besser noch komplett auf gemeinsame Pausen zu verzichten.

Welche anderen Maßnahmen sind zu empfehlen?

Die Kommunikation zwischen Fahrer und Fahrgast sollte auf das Wesentliche beschränkt werden. Beim Sprechen treten kleine Tröpfen aus dem Mund aus, die Träger des Coronavirus sein können. Für die Zeit der Corona-Pandemie gilt: Reden ist Silber, Schweigen ist gesund.

Die Fahrt sollte möglichst bargeldlos bezahlt werden.

Wann immer möglich, ist das Fahrzeug zu lüften.

Das Gebläse nicht in Umluft betreiben. Es gibt einzelne Empfehlungen, das Gebläse komplett auszustellen, allerdings ist hier abzuwägen, dass dadurch der wünschenswerte Luftaustausch unterbunden wird.

Was bringt der Einsatz von Gesichtsmasken?

Es ist bekannt, dass herkömmliche Mund-Nase-Masken ("Chirurgenmasken") keinen Eigenschutz vor Infektionen bieten. Sie vermindern jedoch die Gefahr, dass eine erkrankte Person andere Menschen ansteckt (Fremdschutz). Da in einem Taxi Fahrer/innen und Fahrgäste keinen großen Abstand halten können, sollten die Fahrgäste und das Fahrpersonal durchaus ermutigt werden, während der Fahrt Mund-Nase-Masken zu tragen oder zumindest Mund und Nase mit Schals oder Tüchern zu bedecken. Die Sicht darf dadurch nicht eingeschränkt werden. Die BG Verkehr bemüht sich um Klärung, ob dem widersprechende gesetzliche Regelungen ausgesetzt werden können.

Welche Hygienemaßnahmen sind für die Taxis notwendig?

Um Schmierinfektionen zu verhindern, sollten die Fahrzeuge vor jedem Fahrpersonalwechsel gründlich gereinigt werden. Weisen Sie das Fahrpersonal an, Oberflächen gründlich mit fettlösenden Haushaltsreinigern zu reinigen. Ideal sind mit Reiniger/Seifenlauge getränkte Einmaltücher, die dann entsorgt werden. Neben dem Arbeitsbereich und dem Fahrgastbereich im Fahrzeuginneren, sollten auch Türgriffe etc. entsprechend gereinigt werden. Die Wisch-Reinigung mit Seifenlauge gewährleistet, dass auch Rückseiten von Griffen, Hebeln und Gurtschlössern oder des Lenkrads gesäubert werden können.

Alternativ zur Reinigung mit Haushaltsreinigern oder Seifenlauge können chemische Desinfektionsmittel genutzt werden. Diese versprechen jedoch keinen zusätzlichen Nutzen gegenüber den erstgenannten Reinigungsmitteln. Werden z. B. die erforderliche Einwirkdauer oder Wirkstoffkonzentration nicht eingehalten, so entfalten diese Desinfektionsmittel keine Wirkung. Versprühte Desinfektionsmittel erreichen nur Flächen, die vom Sprühstrahl direkt getroffen werden. Die Rückseiten von Griffen und Hebeln oder des Lenkrads werden so nicht desinfiziert! Zur chemischen Desinfektion sind Mittel mit nachgewiesener Wirksamkeit mit dem Wirkungsbereich begrenzt viruzid (wirksam gegen behüllte Viren), begrenzt viruzid PLUS oder viruzid anzuwenden. Abzuraten ist von der Anwendung von reinem Ethanol und Isopropanol als Desinfektionsmittel. Es besteht Feuer- und Explosionsgefahr. Ebenso abzuraten ist vom Einsatz chlorhaltiger Desinfektionsmittel.

Welche persönliche Schutzausrüstung ist zu empfehlen?

Regelmäßiges, gründliches Händewaschen mit Seife reicht im Normalfall aus. Für den Fall, dass die Handhygiene mit Wasser und Seife nicht gewährleistet werden kann, sollten kleine Flaschen mit Desinfektionsmittel (mindestens begrenzt viruzid) ausgegeben werden.

Die Hände gehören an das Lenkrad und nicht in das Gesicht – auch beim Halt an der Ampel. Berührungen des Gesichtes mit Händen oder Fingern erhöhen das Ansteckungsrisiko und müssen daher bewusst vermieden werden.

Der übliche Nase-Mund-Maske schützt nicht vor der eigenen Ansteckung, aber reduziert die Gefahr der Weitergabe von Viren an Fahrgäste.

Wie lässt sich die Mitwirkung der Fahrgäste sichern?

Am besten wirken die getroffenen Maßnahmen, wenn sie nicht nur vom Fahrpersonal mitgetragen werden, sondern auch von den Fahrgästen. Wichtigste Voraussetzung dafür ist, dass die Maßnahmen angemessen kommuniziert werden. Beispielsweise können die Maßnahmen mit einem Infoblatt geschildert werden – entscheidend dabei ist, dass die Fahrgäste verstehen, dass die Maßnahmen auch dem Schutz ihrer Gesundheit dienen.