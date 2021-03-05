DGUV Fachgespräch "Arbeit. Wege. Sicherheit."
- 2026-10-06T13:00:00+02:00
- 2026-10-07T12:00:00+02:00
- Wann 06.10.2026 um 13:00 bis 07.10.2026 um 12:00 (Europe/Berlin / UTC200)
- Wo Dresden
Das Sachgebiet "Verkehrssicherheit in der Arbeitswelt" der DGUV lädt zum DGUV Fachgespräch "Arbeit. Wege. Sicherheit." ein. Das Hauptaugenmerk liegt auf der sicheren Mobilität der Beschäftigten und wie Betriebe hierzu beitragen können.
