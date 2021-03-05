Das Sachgebiet "Verkehrssicherheit in der Arbeitswelt" der DGUV lädt zum DGUV Fachgespräch "Arbeit. Wege. Sicherheit." ein. Das Hauptaugenmerk liegt auf der sicheren Mobilität der Beschäftigten und wie Betriebe hierzu beitragen können.

