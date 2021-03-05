Digitale Lerneinheiten für operative Führungskräfte

Operativ arbeitende Führungskräfte stehen in direktem Kontakt mit den Beschäftigten und deren Tätigkeiten vor Ort. Dadurch kommt ihnen eine besondere Rolle für das sichere und gesunde Arbeiten im Team zu. Das neue Lernformat vermittelt die wichtigsten Grundlagen, um rechtskonform mit Blick auf Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz im Betrieb zu handeln.

Die Lerneinheiten umfassen die Themen Verantwortung, Rollen im Arbeitsschutz, Gefährdungsbeurteilung, Betriebsanweisungen und Unterweisungen. Sie können einzeln oder als komplette Reihe online durchlaufen werden. Die durchschnittliche Bearbeitungszeit beträgt jeweils 30 bis 120 Minuten. Für jedes abgeschlossene Thema gibt es eine Teilnahmebescheinigung.

Unser Tipp für Unternehmen: Ergänzen Sie die Lerneinheiten um eigene Angebote, z. B. mit einer Veranstaltung zur konkreten Arbeitsschutzorganisation in Ihrem Betrieb.

Zur Lernwelt der BG Verkehr

Für die Teilnahme ist eine Registrierung erforderlich.