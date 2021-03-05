Fachtagung: Absturz im Fokus

Die Tagung richtet sich an Arbeitsschutzakteurinnen und -akteure sowie Interessierte aus Hamburger Betrieben und darüber hinaus. Im Mittelpunkt stehen der branchenübergreifende Austausch und betriebliche Erfahrungsberichte aus erster Hand.

Michael Fischer, Verantwortlicher für Präventionsschwerpunkte bei der BG Verkehr, gibt in seinem Vortrag einen Einblick in das Unfallgeschehen bei Nutzfahrzeugen: Wie kommt es zu Abstürzen, und wie lassen sich schwere Unfälle verhindern?

Die Veranstaltung findet im DGB Bildungszentrum, Besenbinderhof in Hamburg statt.

Zur Anmeldung (bis zum 19. März 2026)