IFAT Munich
Zum 60-jährigen Jubiläum der Weltleitmesse für Wasser, Recycling und Kreislaufwirtschaft informieren wir über die starke Einwirkung von Sonnenstrahlung auf die Haut.
- https://www.bg-verkehr.de/ifat-munich
- 2026-05-04T00:00:00+02:00
- 2026-05-07T23:59:59+02:00
- Was Prävention
- Wann 04.05.2026 bis 07.05.2026 (Europe/Berlin / UTC200)
- Wo München
- Website Externe Website öffnen
- Termin zum Kalender hinzufügen iCal
Interessierte haben die Möglichkeit, sich mit einer UV-Kamera fotografieren zu lassen. Ein Spezialfilter erkennt vorhandene Hautschädigungen im Gesicht und zeigt auf, welche Stellen in Zukunft besonderes gut geschützt werden müssen, um einer weiteren Schädigung vorzubeugen.
Zudem stellen wir einen neuen Animationsfilm aus dem Entsorgungsbereich vor.
Sie finden uns in Halle A6, Stand Nr. 208. Wir freuen uns auf Ihren Besuch!
