Sichere und transparente Bezahlung

Unsere Beschäftigten vergüten wir nach dem Tarifvertrag für die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer der gewerblichen Berufsgenossenschaften und der Unfallversicherungsträger der öffentlichen Hand (BG-AT) sowie nach der Bundesbesoldungsordnung.
Entgelte BG-AT gültig vom 1. April 2025 bis 30. April 2026
(monatlich in Euro)
Entgeltgruppe Grundentgelt Entwicklungsstufen
  Stufe 1 Stufe 2 Stufe 3 Stufe 4 Stufe 5 Stufe 6 Stufe 7

16

6.695,00

7.210,00

7.725,00

8.240,00

8.755,00

9.270,00

9.785,00

15

6.180,00

6.695,00

7.210,00

7.725,00

8.240,00

8.755,00

9.270,00

14

5.665,00

6.180,00

6.695,00

7.210,00

7.725,00

8.137,00

8.549,00

13

5.150,00

5.665,00

6.180,00

6.695,00

7.107,00

7.416,00

7.725,00

12

4.635,00

5.150,00

5.665,00

6.180,00

6.592,00

6.901,00

7.210,00

11

4.223,00

4.635,00

5.047,00

5.459,00

5.871,00

6.283,00

6.592,00

10

4.017,00

4.326,00

4.665,90

5.041,85

5.464,15

5.716,50

5.974,00

9c

3.872,80

4.140,60

4.465,05

4.825,55

5.216,95

5.392,05

5.520,80

9b

3.730,00

3.986,10

4.212,70

4.485,65

4.851,30

5.160,30

5.263,30

9a

3.595,00

3.811,00

3.914,00

4.083,95

4.470,20

4.851,30

4.954,30

8

3.395,00

3.600,00

3.740,00

3.888,25

4.042,75

4.207,55

4.331,15

7

3.275,00

3.480,00

3.585,00

3.725,00

3.862,50

3.965,50

4.068,50

6

3.175,00

3.380,00

3.485,00

3.620,00

3.755,00

3.857,35

3.960,35

5

3.075,00

3.280,00

3.380,00

3.495,00

3.620,00

3.720,00

3.821,30

4

2.975,00

3.180,00

3.280,00

3.380,00

3.480,00

3.580,00

3.680,00

3

2.875,00

3.080,00

3.180,00

3.280,00

3.380,00

3.480,00

3.580,00

2

2.710,00

2.900,00

3.000,00

3.100,00

3.200,00

3.340,00

3.440,00

1

  

2.510,00

2.610,00

2.710,00

2.810,00

2.910,00

3.010,00

Alle Angaben ohne Gewähr.

Bundesbesoldungsordnung A gültig ab 1. April 2025
(monatlich in Euro)
Besol-dungs-gruppe Grundgehalt
 

Stufe 1

Stufe 2

Stufe 3

Stufe 4

Stufe 5

Stufe 6

Stufe 7

Stufe 8

A 3

2.788,20

2.846,21

2.904,25

2.950,96

2.997,67

3.044,39

3.091,11

3.137,81

A 4

2.842,01

2.911,35

2.980,70

3.035,89

3.091,11

3.146,32

3.201,51

3.252,49

A 5

2.861,79

2.948,13

3.017,48

3.085,45

3.153,42

3.222,78

3.290,69

3.357,24

A 6

2.918,40

3.018,93

3.120,82

3.198,68

3.279,38

3.357,24

3.443,56

3.518,59

A 7

3.052,89

3.142,09

3.259,59

3.379,86

3.497,35

3.616,27

3.705,46

3.794,62

A 8

3.217,09

3.324,69

3.476,12

3.629,03

3.781,88

3.888,04

3.995,62

4.101,79

A 9

3.454,89

3.561,06

3.728,11

3.897,95

4.064,96

4.178,50

4.296,61

4.411,80

A 10

3.682,78

3.828,58

4.039,52

4.251,38

4.467,19

4.617,38

4.767,53

4.917,77

A 11

4.178,50

4.401,57

4.623,20

4.846,28

4.999,37

5.152,47

5.305,57

5.458,71

A 12

4.464,29

4.728,20

4.993,56

5.257,45

5.441,18

5.621,98

5.804,24

5.989,42

A 13

5.197,69

5.445,55

5.691,96

5.939,83

6.110,42

6.282,50

6.453,06

6.620,73

A 14

5.339,11

5.658,42

5.979,20

6.298,51

6.518,66

6.740,33

6.960,46

7.182,11

A 15

6.477,85

6.766,56

6.986,72

7.206,91

7.427,06

7.645,77

7.864,49

8.081,71

A 16

7.123,78

7.459,16

7.712,84

7.966,56

8.218,79

8.473,97

8.727,66

8.978,48

