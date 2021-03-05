Sichere und transparente Bezahlung
|Entgeltgruppe
|Grundentgelt
|Entwicklungsstufen
|Stufe 1
|Stufe 2
|Stufe 3
|Stufe 4
|Stufe 5
|Stufe 6
|Stufe 7
|
16
|
6.695,00
|
7.210,00
|
7.725,00
|
8.240,00
|
8.755,00
|
9.270,00
|
9.785,00
|
15
|
6.180,00
|
6.695,00
|
7.210,00
|
7.725,00
|
8.240,00
|
8.755,00
|
9.270,00
|
14
|
5.665,00
|
6.180,00
|
6.695,00
|
7.210,00
|
7.725,00
|
8.137,00
|
8.549,00
|
13
|
5.150,00
|
5.665,00
|
6.180,00
|
6.695,00
|
7.107,00
|
7.416,00
|
7.725,00
|
12
|
4.635,00
|
5.150,00
|
5.665,00
|
6.180,00
|
6.592,00
|
6.901,00
|
7.210,00
|
11
|
4.223,00
|
4.635,00
|
5.047,00
|
5.459,00
|
5.871,00
|
6.283,00
|
6.592,00
|
10
|
4.017,00
|
4.326,00
|
4.665,90
|
5.041,85
|
5.464,15
|
5.716,50
|
5.974,00
|
9c
|
3.872,80
|
4.140,60
|
4.465,05
|
4.825,55
|
5.216,95
|
5.392,05
|
5.520,80
|
9b
|
3.730,00
|
3.986,10
|
4.212,70
|
4.485,65
|
4.851,30
|
5.160,30
|
5.263,30
|
9a
|
3.595,00
|
3.811,00
|
3.914,00
|
4.083,95
|
4.470,20
|
4.851,30
|
4.954,30
|
8
|
3.395,00
|
3.600,00
|
3.740,00
|
3.888,25
|
4.042,75
|
4.207,55
|
4.331,15
|
7
|
3.275,00
|
3.480,00
|
3.585,00
|
3.725,00
|
3.862,50
|
3.965,50
|
4.068,50
|
6
|
3.175,00
|
3.380,00
|
3.485,00
|
3.620,00
|
3.755,00
|
3.857,35
|
3.960,35
|
5
|
3.075,00
|
3.280,00
|
3.380,00
|
3.495,00
|
3.620,00
|
3.720,00
|
3.821,30
|
4
|
2.975,00
|
3.180,00
|
3.280,00
|
3.380,00
|
3.480,00
|
3.580,00
|
3.680,00
|
3
|
2.875,00
|
3.080,00
|
3.180,00
|
3.280,00
|
3.380,00
|
3.480,00
|
3.580,00
|
2
|
2.710,00
|
2.900,00
|
3.000,00
|
3.100,00
|
3.200,00
|
3.340,00
|
3.440,00
|
1
|
2.510,00
|
2.610,00
|
2.710,00
|
2.810,00
|
2.910,00
|
3.010,00
Alle Angaben ohne Gewähr.
|Besol-dungs-gruppe
|Grundgehalt
|
Stufe 1
|
Stufe 2
|
Stufe 3
|
Stufe 4
|
Stufe 5
|
Stufe 6
|
Stufe 7
|
Stufe 8
|
A 3
|
2.788,20
|
2.846,21
|
2.904,25
|
2.950,96
|
2.997,67
|
3.044,39
|
3.091,11
|
3.137,81
|
A 4
|
2.842,01
|
2.911,35
|
2.980,70
|
3.035,89
|
3.091,11
|
3.146,32
|
3.201,51
|
3.252,49
|
A 5
|
2.861,79
|
2.948,13
|
3.017,48
|
3.085,45
|
3.153,42
|
3.222,78
|
3.290,69
|
3.357,24
|
A 6
|
2.918,40
|
3.018,93
|
3.120,82
|
3.198,68
|
3.279,38
|
3.357,24
|
3.443,56
|
3.518,59
|
A 7
|
3.052,89
|
3.142,09
|
3.259,59
|
3.379,86
|
3.497,35
|
3.616,27
|
3.705,46
|
3.794,62
|
A 8
|
3.217,09
|
3.324,69
|
3.476,12
|
3.629,03
|
3.781,88
|
3.888,04
|
3.995,62
|
4.101,79
|
A 9
|
3.454,89
|
3.561,06
|
3.728,11
|
3.897,95
|
4.064,96
|
4.178,50
|
4.296,61
|
4.411,80
|
A 10
|
3.682,78
|
3.828,58
|
4.039,52
|
4.251,38
|
4.467,19
|
4.617,38
|
4.767,53
|
4.917,77
|
A 11
|
4.178,50
|
4.401,57
|
4.623,20
|
4.846,28
|
4.999,37
|
5.152,47
|
5.305,57
|
5.458,71
|
A 12
|
4.464,29
|
4.728,20
|
4.993,56
|
5.257,45
|
5.441,18
|
5.621,98
|
5.804,24
|
5.989,42
|
A 13
|
5.197,69
|
5.445,55
|
5.691,96
|
5.939,83
|
6.110,42
|
6.282,50
|
6.453,06
|
6.620,73
|
A 14
|
5.339,11
|
5.658,42
|
5.979,20
|
6.298,51
|
6.518,66
|
6.740,33
|
6.960,46
|
7.182,11
|
A 15
|
6.477,85
|
6.766,56
|
6.986,72
|
7.206,91
|
7.427,06
|
7.645,77
|
7.864,49
|
8.081,71
|
A 16
|
7.123,78
|
7.459,16
|
7.712,84
|
7.966,56
|
8.218,79
|
8.473,97
|
8.727,66
|
8.978,48
Alle Angaben ohne Gewähr.
