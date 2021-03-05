Psychische Belastung in Bestattungsunternehmen
Handlungshilfe zur Gefährdungsbeurteilung
Die Broschüre richtet sich an Unternehmerinnen und Unternehmer in Bestattungsunternehmen und bietet eine wissenschaftlich fundierte sowie praxisnahe Handlungshilfe zur Gefährdungsbeurteilung psychischer Belastungen.
Materialnummer: 670-300-388
Stand: 06/2026
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