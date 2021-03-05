Psychische Belastung in Bestattungsunternehmen

Psychische Belastung in Bestattungsunternehmen

Handlungshilfe zur Gefährdungsbeurteilung


Die Broschüre richtet sich an Unternehmerinnen und Unternehmer in Bestattungsunternehmen und bietet eine wissenschaftlich fundierte sowie praxisnahe Handlungshilfe zur Gefährdungsbeurteilung psychischer Belastungen.


Materialnummer: 670-300-388

Stand: 06/2026


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