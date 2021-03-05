Betriebsmedizin

Das Fachgebiet Arbeitsmedizin befasst sich mit der Wechselwirkung zwischen Arbeit und Gesundheit. Ziel ist es, arbeitsbedingte Gesundheitsgefahren zu erkennen, Erkrankungen vorzubeugen und die physische sowie psychische Leistungsfähigkeit von Beschäftigten langfristig zu erhalten und zu fördern.