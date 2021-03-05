Seminar "Arbeitsmedizinische Untersuchungen nach dem Verkehrsrecht in der Binnenschifffahrt"

Um als Arzt bzw. Ärztin zur Durchführung von Tauglichkeitsuntersuchungen in der Binnenschifffahrt gemäß BinSchPersV zugelassen werden zu können, ist die Teilnahme am Seminar "Arbeitsmedizinische Untersuchungen nach dem Verkehrsrecht in der Binnenschifffahrt" eine Voraussetzung.

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Arbeitsmedizin in der Luftfahrt: Verkehrsmedizinische Woche

Regelmäßig ist die BG Verkehr in Zusammenarbeit mit dem Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt und der DGUV Akademie zum Thema Arbeitsmedizin in der Luftfahrt aktiv. In der sogenannten „Verkehrsmedizinischen Woche“ werden aktuelle Themen aus der Verkehrsmedizin mit Themen aus der Luftfahrt verknüpft. Die Seminare richten sich an Arbeitsmedizinerinnen und Arbeitsmediziner, flugmedizinische Sachverständige sowie Betriebsärzteinnen und Betriebsärzte von Luftfahrtunternehmen.

Die nächste Verkehrsmedizinische Woche findet voraussichtlich 2027 statt.

Seminarangebot der BG Verkehr

Einige Seminare der BG Verkehr stehen ebenfalls Betriebsärztinnen und Betriebsärzten zur Verfügung, die Unternehmen aus unserem Versichertenkreis betreuen. Über die Eingabe "Betriebsärzte" in der Rubrik "Zielgruppe" erhalten Sie schnell eine Übersicht über geeignete Veranstaltungen.

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