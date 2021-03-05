FAQ zu aktuellen Themen

Welche Änderungen in Rechtsgrundlagen wirken sich auf Ihre betriebsärztliche Tätigkeit aus? Was ist neu und wirft noch Fragezeichen auf?

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FAQ: DGUV Vorschrift 2 und Telemedizin

Fragen und Antworten zur Betriebsärztlichen Betreuung von Unternehmen bezüglich Telemedizin im Zusammenhang mit der neuen DGUV Vorschrift 2

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FAQ: Cannabis-Teil-Legalisierung 2024

Fragen und Antworten zur Betriebsärztlichen Betreuung von Unternehmen unter den Aspekten der Cannabis-Teil-Legalisierung 2024

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