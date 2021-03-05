FAQ zu aktuellen Themen
Welche Änderungen in Rechtsgrundlagen wirken sich auf Ihre betriebsärztliche Tätigkeit aus? Was ist neu und wirft noch Fragezeichen auf?
https://www.bg-verkehr.de/arbeitssicherheit-gesundheit/themen/betriebsmedizin/faq-betriebsmedizin
https://www.bg-verkehr.de/@@site-logo/logo.png
26176488
FAQ zu aktuellen Themen
Welche Änderungen in Rechtsgrundlagen wirken sich auf Ihre betriebsärztliche Tätigkeit aus? Was ist neu und wirft noch Fragezeichen auf?
FAQ: DGUV Vorschrift 2 und Telemedizin
Fragen und Antworten zur Betriebsärztlichen Betreuung von Unternehmen bezüglich Telemedizin im Zusammenhang mit der neuen DGUV Vorschrift 2
Mehr Info
FAQ: Cannabis-Teil-Legalisierung 2024
Fragen und Antworten zur Betriebsärztlichen Betreuung von Unternehmen unter den Aspekten der Cannabis-Teil-Legalisierung 2024
Mehr Info
Regelwerk
Medien
Seminare