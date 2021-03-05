26176488

FAQ zu aktuellen Themen

Welche Änderungen in Rechtsgrundlagen wirken sich auf Ihre betriebsärztliche Tätigkeit aus? Was ist neu und wirft noch Fragezeichen auf?

FAQ: DGUV Vorschrift 2 und Telemedizin Fragen und Antworten zur Betriebsärztlichen Betreuung von Unternehmen bezüglich Telemedizin im Zusammenhang mit der neuen DGUV Vorschrift 2 Mehr Info FAQ: Cannabis-Teil-Legalisierung 2024 Fragen und Antworten zur Betriebsärztlichen Betreuung von Unternehmen unter den Aspekten der Cannabis-Teil-Legalisierung 2024 Mehr Info

Seminare alle Seminare