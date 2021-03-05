FAQ zu Telemedizin im Zusammenhang mit der neuen DGUV Vorschrift 2

Der Einsatz von Telemedizin wird erstmals in der neuen DGUV Vorschrift 2 in §6 „Nutzung von digitalen Information- und Kommunikationstechnologien“ (IKT) geregelt. Diese ist für die versicherten Unternehmen der BG Verkehr gültig seit 01.01.2026.

Erläuterungen dazu liefert die neue DGUV Regel 100-002.

In der DGUV Information 250-012 „Leitfaden für Betriebsärztinnen und Betriebsärzte zur Telemedizin“ werden die Einsatzmöglichkeiten von IKT und Telemedizin im betriebsärztlichen Kontext detailliert dargestellt.

Einen Artikel zu den Möglichkeiten der digitalen Beratung finden Sie unter dem Titel "Modern und mit mehr Möglichkeiten" im SicherheitsProfi 01/2026.