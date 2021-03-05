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Arbeits- und Verkehrsmedizin

Während die Arbeitsmedizin umfassend die Wechselwirkungen zwischen Arbeit und Gesundheit der Beschäftigten in den Fokus nimmt, befasst sich das Fachgebiet Verkehrsmedizin vorrangig mit der Beurteilung der tagesaktuellen Fahrtüchtigkeit und der grundsätzlichen Fahreignung von Beschäftigten.

Eignungsbeurteilung für Fahr-, Steuer- und Überwachungstätigkeiten (FSÜ) Die Eignungsbeurteilung von FSÜ stellt einen wesentlichen Bestandteil der betrieblichen Sicherheitskultur dar. Sie dient dazu, die Eignung von Beschäftigten für Tätigkeiten mit besonderer Verantwortung zuverlässig einzuschätzen. Mehr Info

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