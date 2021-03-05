DGUV Information 250-012 - Leitfaden für Betriebsärztinnen und Betriebsärzte zur Telemedizin

25434248

Der Leitfaden informiert über den Einsatz von Telemedizin als Ergänzung zur klassischen arbeitsmedizinischen Betreuung. Er erläutert grundlegende Begriffe wie Telekonsultation, Telediagnostik, Telekonsil und Telemonitoring sowie deren praktische Anwendung im betrieblichen Kontext. Er erläutert, welche Leistungen telemedizinisch erbracht werden können, wo persönliche Präsenz unverzichtbar bleibt und wie eine qualitativ hochwertige Betreuung trotz räumlicher Distanz gewährleitet wird. Zudem werden rechtliche Rahmenbedingungen, insbesondere die Vorgaben der (Muster-) Berufsordnung für Ärztinnen und Ärzte, Datenschutzanforderungen und technische Voraussetzungen detailliert dargestellt.

DGUV Vorschrift 2 - Betriebsärztinnen und Betriebsärzte sowie Fachkräfte für Arbeitssicherheit (gültig ab 01.01.2026)

DGUV Regel 100-002 - Betriebsärztinnen und Betriebsärzte sowie Fachkräfte für Arbeitssicherheit (gültig ab 01.01.2026)