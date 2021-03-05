Um als Arzt bzw. Ärztin zur Durchführung von Tauglichkeitsuntersuchungen in der Binnenschifffahrt gemäß BinSchPersV zugelassen werden zu können, ist die Teilnahme am Seminar "Arbeitsmedizinische Untersuchungen nach dem Verkehrsrecht in der Binnenschifffahrt" eine Voraussetzung.

Seminarinhalte Rechtliche Verankerung des Berufes Binnenschiffer, Mindestbesatzungen, Ruhezeiten und Freizeitregelungen in der Binnenschifffahrt Das Binnenschiff: Arbeitsplatz, Leben an Bord Anforderungen an die Tauglichkeit und Ausstellung des Zeugnisses Tauglichkeitskriterien bei Gesundheitsstörungen, Auflagen, Einschränkungen und Fallbeispiele Gesundheitliche Eignung des Bordpersonals in der Binnenschifffahrt Praktische Unterweisung, z. B.: Maschinenhalle

Tankschiffsektion

Bergung aus der Kabine

Flachwasser-Simulator

Bei allen Vorträgen besteht ausreichend Zeit für Fragen und Diskussionen.

Bei der Ärztekammer Nordrhein kann eine Anerkennung des Seminars als Fortbildungsmaßnahme beantragt werden.

Seminaranmeldung

Das nächste eintägige Seminar findet am 25. September 2026 am Schiffer-Berufskolleg RHEIN statt.

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Zulassungsverfahren

Die BG Verkehr wird bei der Durchführung des Zulassungsverfahrens von der ASD Rhein-Ruhr GmbH unterstützt. Alle Informationen zum Zulassungsverfahren sowie die Antragsformulare finden sie auf der Internetseite der ASD Rhein-Ruhr GmbH.

Die BG Verkehr und die ASD Rhein Ruhr GmbH prüfen nach Antragseingang, ob die jeweils einschlägigen Voraussetzungen nach den Vorgaben der Binnenschiffspersonalverordnung (§ 24 (2) BinSchPersV i. V. m. Anlage 6a) vorliegen.

Im Rahmen des Zulassungsverfahren werden die erforderlichen Gebühren unter Berücksichtigung der Kostensätze der Gebührenordnung BMDV-WS-BesGebV (113 Zulassung von Ärzten) von der BG Verkehr erhoben.