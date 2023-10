23771333

Teleskopstapler können durch die Kombination mit verschiedenen Anbaugeräten eine Vielzahl unterschiedlicher Funktionen erfüllen und werden in den unterschiedlichsten Branchen eingesetzt. Mit den vielfältigen Einsatzmöglichkeiten und den jeweiligen Besonderheiten des vorhandenen Arbeitsumfelds geht ein breites Gefahrenpotential einher.

Die DGUV Information 208-059 „Sicherer Umgang mit Teleskopstaplern“ wendet sich an Unternehmerinnen und Unternehmer, die Teleskopstapler betreiben oder vermieten, an Bedienerinnen und Bediener sowie an Prüf-, Wartungs- und Instandsetzungspersonal. Sie soll dem genannten Personenkreis helfen, Teleskopstapler und deren Anbaugeräte sicher zu betreiben und in einem sicheren Zustand zu halten.