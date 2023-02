DGUV Information 213-085 - Lagern von Gefahrstoffen

23797162

Antworten auf häufig gestellte Fragen

Es wird häufig übersehen, dass auch von gelagerten Gefahrstoffen Gefährdungen ausgehen, die entsprechend in der Gefährdungsbeurteilung berücksichtigt werden müssen. Denn bei der Lagerung von Gefahrstoffen, insbesondere bei der Zusammenlagerung, kommt es auf die Details an. Diese DGUV Information geht in einem Frage-Antwort-Dialog u.a. auf Maßnahmen ein, die in der TRGS 510 „Lagerung von Gefahrstoffen in ortsbeweglichen Behältern“ gefordert sind. Die Antworten umfassen aber auch Informationen aus und Hinweise auf weitere Richtlinien, Gesetze, Verordnungen, Technische Regeln, Normen sowie das DGUV-Regelwerk.