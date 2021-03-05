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Bei Tätigkeiten der Fahrzeugaufbereitung sind Personen durch die verwendeten Arbeitsmittel, die eingesetzten Reinigungsmittel, körperliche Zwangshaltungen, Fahrzeugbewegungen und weiteren Gefährdungen ausgesetzt. Die DGUV Information 214-020 "Fahrzeugaufbereitung" unterstützt Unternehmerinnen und Unternehmer dabei, diese Gefährdungen zu identifizieren und geeignete Schutzmaßnahmen zu ergreifen. Es werden Einwirkungen, Arbeitsschritte, Arbeitsverfahren und eingesetzte Maschinen betrachtet, die Gesundheitsgefahren und Gefährdungen aufgezeigt und Schutzmaßnahmen vorgeschlagen. Die Anwender der Information werden durch ein übersichtliches Farbschema durch die verschiedenen Kapitel geleitet.

Hinweis:

Die Druckversion ist voraussichtlich ab September 2026 verfügbar.