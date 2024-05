DGUV Information 214-079 - Sicherer Umgang mit Wechselbehältern und Trägerfahrzeugen

24530147

Die überarbeitete DGUV Information wendet sich an Unternehmer, Beschäftigte und alle Personen, die Verantwortliche in den Unternehmen hinsichtlich Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz beraten, um ihnen Hilfen für eine sichere Verwendung von Trägerfahrzeugen und Wechselbehältern an die Hand zu geben:

Unternehmer soll sie unterstützen bei der Beschaffung von geeigneten Wechselbehältern und Trägerfahrzeugen, bei der Zurverfügungstellung von geeigneten Wechselbehältern und Trägerfahrzeugen, bei der Gefährdungsbeurteilung und Maßnahmenfestlegung sowie bei der Unterweisung von Beschäftigten.

Fahrerinnen bzw. Fahrer sowie das Ladepersonal soll sie unterstützen beim bestimmungsgemäßen Verwenden von Wechselbehältern und Trägerfahrzeugen, beim Erkennen von Gefährdungen sowie beim Verhüten von Unfällen und Gesundheitsgefahren bei der Verwendung von Wechselbehältern und Trägerfahrzeugen.

Die wichtigsten Änderungen gegenüber der bisherigen Ausgabe (2011) sind:

Abstände an einem Übergabeplatz (Kapitel 4.2)

Arbeitsschritte zum Absetzen von Wechselbehältern (Kapitel 5.2)

Arbeitsschritte zum Aufnehmen von Wechselbehältern (Kapitel 5.4)

Sicheres Arbeiten am und im Wechselbehälter (Kapitel 5.3)

Prüfung von Wechselbehältern (Kapitel 6) inkl. eine Muster-Prüfliste (Anhang 3)

Hinweis: Die Broschüre wird voraussichtlich ab August 2024 bestellbar sein.