DGUV Regel 114-607 - Branche Luftfahrt: Luftfahrzeug-Instandhaltung

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Diese DGUV Regel bietet konkrete Hilfestellungen bei den Arbeitsschutzmaßnahmen im Rahmen der Instandhaltung von Luftfahrzeugen. Sie umfasst die wichtigsten Präventionsmaßnahmen, um die gesetzlich vorgeschriebenen Schutzziele zu erreichen und sie unterstützt die Unternehmen bei der Erstellung einer Gefährdungsbeurteilung. Im Vergleich zur alten Version (114-007) wurde die Regel komplett überarbeitet, inhaltlich ergänzt und die rechtlichen Vorgaben und Rechtsbezügen wurden aktualisiert.

Hinweis: Die Broschüre ist voraussichtlich ab Mai bestellbar.