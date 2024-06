Ablenkungssimulation: Software verfügbar

Für die simulierte Fahrt gibt es ein Szenario für den Lkw und jetzt neu auch für den Pkw. Wer sich für die Software interessiert, kann sich an verkehrssicherheit@bg-verkehr.de wenden.

Die Spezialsoftware simuliert eine Stadtfahrt, in denen die Fahrerinnen und Fahrer erleben, welche Auswirkungen auch eine kurze Unaufmerksamkeit in bestimmten Situationen haben kann. In Kombination mit einer VR-Brille, Lenkrad und Pedalen entsteht ein realitätsnahes Gefühl, ohne den realen Gefahren ausgesetzt zu sein – das schafft ideale und sichere Bedingungen zum Testen der eigenen Aufmerksamkeit.

Unternehmen benötigen lediglich folgende Hardware:

Computer/Laptop mit einer leistungsfähigen Grafikkarte

VR-Brille

Anschlüsse für VR-Brille und Steuerung

Lenkrad mit Pedalen – ähnlich wie bei Rennsimulatoren

Hintergrund: Ablenkung und Virtual Reality

Unfälle durch Ablenkung haben in den letzten Jahren immer mehr zugenommen und sind einer der Unfallschwerpunkte im Straßenverkehr. Im Sinne der Vision Zero ist dieses Thema daher ein Präventionsschwerpunkt der BG Verkehr: Filme, Flyer, Plakate, Schiebeanimationen und ein Podcast stehen auf der Webseite der BG Verkehr als Information bereit.

Gemeinsam mit dem Deutschen Verkehrssicherheitsrat widmen die Berufsgenossenschaften und Unfallkassen dem Thema Ablenkung in diesem Jahr ihre Schwerpunktaktion. Der Titel: „Aufmerksamkeitsdefizite und Fahrtüchtigkeit“.