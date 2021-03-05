Gefährdungsbeurteilung kurz erklärt

Die Gefährdungsbeurteilung ist ein zentrales Element für den Arbeitsschutz. Warum das so ist und wie Unternehmerinnen und Unternehmer beim Erstellen der Gefährdungsbeurteilung vorgehen sowie ihre Beschäftigten mit ins Boot holen, erklärt dieser neue Film. Er unterstützt dabei, Verständnis und Akzeptanz bei den Beschäftigten zu verbessern – zum Beispiel indem man ihn als ein Element in Unterweisungen einsetzt.

Auf der Themenseite der BG Verkehr zur Gefährdungsbeurteilung steht der Film zum Anschauen und zum Download zur Verfügung, barrierefrei sowohl mit Untertiteln als auch in einer Version mit Audio-Deskription.