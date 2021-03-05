Fördergelder für 2027 sichern

Das Ziel der Förderung: Berufsbedingte Unfälle im Straßenverkehr und auf dem Betriebshof verhindern. Anträge für 2027 können ab sofort eingereicht werden.

Jeder Betrieb weiß selbst am besten, wie herausfordernd die tägliche Arbeit der eigenen Fahrerinnen und Fahrer ist. Deshalb sind Schulungs- und Trainingskonzepte dann am effektivsten, wenn das jeweilige Unternehmen sie direkt auf ihre Zielgruppe zuschneidet.

Die BG Verkehr richtet sich mit der Förderung an Mitgliedsunternehmen, die mehr als 100 Mitarbeitende beschäftigen. Die finanzielle Unterstützung soll die Unternehmen dazu ermuntern, sich Unfallursachen und Risiken für Verkehrsunfälle genau anzuschauen. Diese Erkenntnisse wiederum sind eine ideale Basis für erfolgreiche Konzepte.

Unternehmen, die Vorschläge einreichen, können abhängig von ihrer Lohnsumme bis zu 30.000 Euro Förderung erhalten. Voraussetzung dafür ist ein schriftliches Konzept, das sich mindestens auf Straßenverkehr, innerbetrieblichen Verkehr oder Wegeunfälle bezieht – idealerweise auf alle drei Bereiche.

