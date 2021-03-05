Neu: Förderung von Fahrsimulator-Trainings

Sieht man mich rechtzeitig? Und wenn nicht, kann ich noch reagieren? Um Rettungskräfte auf die Herausforderungen bei Einsatzfahrten mit Sonder- und Wegerechten besser vorzubereiten, gibt es ein spezielles Fahrsimulator-Training. Wir fördern dieses nun mit 80 Euro pro Person.