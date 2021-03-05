Sicher dein Job: karriere:dual in Hamburg
Du suchst einen Ausbildungs- oder Studienplatz im öffentlichen Dienst? Dann besuche uns am 21. März 2026 auf der Messe karriere:dual der Agentur für Arbeit Hamburg. Alle Infos zur Ausbildung oder zum dualen Studium bekommst du bei uns am Messestand.
Wann und wo?
- meerBiZ, Agentur für Arbeit Hamburg
- 2. Stock im Raum Gänsemarkt, Stand 44
- Samstag, 21.03.2026
- 10 – 15 Uhr
- Eintritt frei – keine Anmeldung nötig
Was erwartet dich?
- Alle Infos zu unserer dualen Ausbildung und zum dualen Studium
- Direkte Gespräche – frag nach, was dich wirklich interessiert
- Bewerbungsmappen-Check
- Vorträge zu Bewerbung & Vorstellungsgespräch
Alle Infos & Messehandbuch: www.karriere-dual.de
Du willst dich vorab informieren?
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