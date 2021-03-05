Sicher dein Job: karriere:dual in Hamburg

Du suchst einen Ausbildungs- oder Studienplatz im öffentlichen Dienst? Dann besuche uns am 21. März 2026 auf der Messe karriere:dual der Agentur für Arbeit Hamburg. Alle Infos zur Ausbildung oder zum dualen Studium bekommst du bei uns am Messestand.