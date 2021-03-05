Sicher dein Job: karriere:dual in Hamburg
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Sicher dein Job: karriere:dual in Hamburg

Du suchst einen Ausbildungs- oder Studienplatz im öffentlichen Dienst? Dann besuche uns am 21. März 2026 auf der Messe karriere:dual der Agentur für Arbeit Hamburg. Alle Infos zur Ausbildung oder zum dualen Studium bekommst du bei uns am Messestand.

Wann und wo?

  • meerBiZ, Agentur für Arbeit Hamburg
  • 2. Stock im Raum Gänsemarkt, Stand 44
  • Samstag, 21.03.2026
  • 10 – 15 Uhr
  • Eintritt frei – keine Anmeldung nötig

Was erwartet dich?

  • Alle Infos zu unserer dualen Ausbildung und zum dualen Studium
  • Direkte Gespräche – frag nach, was dich wirklich interessiert
  • Bewerbungsmappen-Check
  • Vorträge zu Bewerbung & Vorstellungsgespräch

Alle Infos & Messehandbuch: www.karriere-dual.de

Du willst dich vorab informieren?

Ausbildung zur/zum Sozialversicherungsfachangestellten, Fachrichtung gesetzliche Unfallversicherung

Bachelor-Studium Gesetzliche Unfallversicherung – Recht, Rehabilitation und Verwaltung

Bachelor-Studium IT-Engineering/Technische Informatik

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