Symposium: Gesundheit im Blick - Versorgung für Lkw-Fahrende unterwegs

Auf dem Symposium steht die Frage im Zentrum, wie der Alltag von Fernfahrenden mit Blick auf ihre Gesundheit aussieht. Es findet in Präsenz bei der BG Verkehr in Hamburg sowie online statt. Die Veranstaltungssprachen sind Deutsch und Englisch (mit Simultanübersetzung).

