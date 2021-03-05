Symposium: Gesundheit im Blick - Versorgung für Lkw-Fahrende unterwegs
Gemeinsames europäisches Symposium der BG Verkehr und der IVSS Sektion für Prävention im Transportwesen
- Wann 03.06.2026 von 09:00 bis 17:00 (Europe/Berlin / UTC200)
- Wo Hamburg und online
Auf dem Symposium steht die Frage im Zentrum, wie der Alltag von Fernfahrenden mit Blick auf ihre Gesundheit aussieht. Es findet in Präsenz bei der BG Verkehr in Hamburg sowie online statt. Die Veranstaltungssprachen sind Deutsch und Englisch (mit Simultanübersetzung).
