Triff uns auf der STICKS & STONES Berlin 2026

Dich erwarten eine Vielzahl an Jobmöglichkeiten, nette Gespräche, CV-Checks, Coachings und ganz viel Networking ohne steife Dresscodes. Außerdem Karriere-Talks mit inspirierenden Speaker/-innen, ein entspannter Space mit DJ, Tattoo Artist und Yoga zum Abschalten und Genießen sowie ein Ort für Inspiration, Networking & Empowerment.

Sichere dir jetzt dein kostenfreies Ticket: www.sticks-and-stones.com

Wir sehen uns am 6. Juni in der Uber Eats Music Hall, Uber Platz 2, 10243 Berlin.

Du findest die BG Verkehr am Stand 37.