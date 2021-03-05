Ärztinnen und Ärzte, welche die gesundheitliche Eignung von Besatzungsangehörigen aus der Binnenschifffahrt beurteilen wollen, müssen sowohl praktische Erfahrung als auch theoretische Kenntnisse vorweisen. Eingangsvoraussetzung für die Zulassung zur Durchführung von Tauglichkeitsuntersuchungen ist das Seminar "Arbeitsmedizinische Untersuchungen nach dem Verkehrsrecht in der Binnenschifffahrt".

