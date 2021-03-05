Seminar "Arbeitsmedizinische Untersuchungen nach dem Verkehrsrecht in der Binnenschifffahrt"
Präsenzveranstaltung am Schiffer-Berufskolleg RHEIN in Duisburg
- https://www.bg-verkehr.de/die-bg-verkehr/termine/seminar-arbeitsmedizinische-untersuchungen-nach-dem-verkehrsrecht-in-der-binnenschifffahrt
- Seminar "Arbeitsmedizinische Untersuchungen nach dem Verkehrsrecht in der Binnenschifffahrt"
- 2026-03-20T08:30:00+01:00
- 2026-03-20T15:30:00+01:00
- Präsenzveranstaltung am Schiffer-Berufskolleg RHEIN in Duisburg
- Wann 20.03.2026 von 08:30 bis 15:30 (Europe/Berlin / UTC100)
- Wo Duisburg
- Termin zum Kalender hinzufügen iCal
Ärztinnen und Ärzte, welche die gesundheitliche Eignung von Besatzungsangehörigen aus der Binnenschifffahrt beurteilen wollen, müssen sowohl praktische Erfahrung als auch theoretische Kenntnisse vorweisen. Eingangsvoraussetzung für die Zulassung zur Durchführung von Tauglichkeitsuntersuchungen ist das Seminar "Arbeitsmedizinische Untersuchungen nach dem Verkehrsrecht in der Binnenschifffahrt".
Artikelaktionen