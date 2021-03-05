Digitaler Hochschulinformationstag 2026
Die Hochschule der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung (HGU) öffnet am 12. Juni erneut ihre virtuellen Türen. Lerne den dualen Bachelorstudiengang "Gesetzliche Unfallversicherung – Recht, Rehabilitation und Verwaltung" kennen, erhalte Einblicke in das Campusleben und triff dich virtuell mit Professorinnen/Professoren und Studierenden.
Die Angebote in der Zeit von 13 bis 17 Uhr:
- Campusführung
- Triff die Profs/Studis
- Schnuppervorlesungen
- Vorstellung der Studiengänge
Sichere dir jetzt deinen Platz und melde dich kostenfrei bis 11. Juni an!
Im Anschluss erhältst du weitere Informationen und Unterlagen zum Hochschulinformationstag.
Sicher dein Job!
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