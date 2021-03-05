Digitaler Hochschulinformationstag 2026
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Digitaler Hochschulinformationstag 2026

Die Hochschule der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung (HGU) öffnet am 12. Juni erneut ihre virtuellen Türen. Lerne den dualen Bachelorstudiengang "Gesetzliche Unfallversicherung – Recht, Rehabilitation und Verwaltung" kennen, erhalte Einblicke in das Campusleben und triff dich virtuell mit Professorinnen/Professoren und Studierenden.

Die Angebote in der Zeit von 13 bis 17 Uhr:

  • Campusführung
  • Triff die Profs/Studis
  • Schnuppervorlesungen
  • Vorstellung der Studiengänge

Sichere dir jetzt deinen Platz und melde dich kostenfrei bis 11. Juni an!

Im Anschluss erhältst du weitere Informationen und Unterlagen zum Hochschulinformationstag.

Sicher dein Job! Vorabinfos zum Studiengang haben wir hier für dich zusammengestellt.

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