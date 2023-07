Wolfgang Laske löst Dr. Klaus Ruff ab

Wolfgang Laske übernimmt die Verantwortung für das Kompetenzfeld Aufsicht und Beratung sowie den Bereich Straßenverkehr. Der Diplom-Ingenieur der Fachrichtung Maschinenbau ist seit 1995 für die BG Verkehr tätig. Vor seiner Berufung in die Geschäftsbereichsleitung Prävention sammelte er unter anderem als Leiter der Regionalabteilung Prävention in Wiesbaden und als Präventionsleiter der Unfallkasse Post und Telekom langjährige Führungserfahrung.

Dr. Klaus Ruff: Fahrerassistenzsysteme als Schwerpunkt

Bereits mit Amtsantritt 2006 übernahm Dr. Ruff die Verantwortung für das Themenfeld „Fahrerassistenzsysteme". Das Thema begleitete ihn während seiner gesamten Amtszeit. Seine beharrliche Vertretung der Interessen des Arbeitsschutzes auf diesem Gebiet trug dazu bei, dass die BG Verkehr ein wesentlicher Treiber bei der Weiterentwicklung und Verbreitung der Assistenzsysteme war. Dr. Ruff brachte sich darüber hinaus in Normungsprojekten auf internationaler Ebene ein. Er setzte sich nachdrücklich für die 2021 beschlossene verbindliche Einführung einer automatisch aktivierbaren Feststellbremse für Nutzfahrzeuge ein – im Kampf gegen Wegrollunfälle ein wichtiger Durchbruch.

Dr. Ruff vertrat die BG Verkehr in diversen internen und externen Gremien. Im Bundesverband Güterkraftverkehr Logistik und Entsorgung beispielsweise gehörte er den Ausschüssen Technik und Verkehrssicherheit an und im Deutschen Verkehrssicherheitsrat dem Vorstandsausschuss Fahrzeugtechnik. Darüber hinaus arbeitete er im Verkehrsministerium im Fachausschuss Kraftfahrzeugtechnik und am Runden Tisch zum Thema „Automatisiertes und vernetztes Fahren“.

