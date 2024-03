Arbeitskräfte mit Migrationshintergrund gesund und sicher integrieren

Wie sieht sichere und gesunde Zusammenarbeit in einer kulturell vielfältigen Arbeitswelt aus? Wie vermittle ich Aspekte von Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz in einem internationalen Team, in dem unterschiedlichste Ansichten und Haltungen vorherrschen können?

Das sind zwei Kernfragen, die auf einem internationalen Symposium vom 27. bis 29. Mai in Dresden behandelt werden. Organisiert wird die Veranstaltung von den IVSS Sektionen für Prävention im Gesundheitswesen und im Transportwesen.

Kulturelle Unterschiede und Sprachbarrieren berücksichtigen

Das Symposium steht unter dem Motto „Kulturelle Vielfalt – Sichere und gesunde Integration von Fachkräften“. Gerade im Transportwesen und im Gesundheitswesen sind Menschen mit Migrationshintergrund ein wichtiger Teil der Lösung bei der Behebung des Arbeitskräftemangels. Allerdings stehen Führungskräfte vor der Herausforderung, die neugewonnenen Beschäftigten mit Migrationshintergrund sicher, gesund und damit nachhaltig zu integrieren. Wie das trotz Sprachbarrieren und kulturellen Unterschieden am besten funktioniert, ist auf dem Symposium Gegenstand zahlreicher Vorträge. Zu Wort kommen dabei nicht nur internationale Fachleute aus Prävention und Wissenschaft. Eine Talkrunde beschäftigt sich auch mit den Erwartungshaltungen von zuwandernden Fachkräften.

Führungskräfte aus dem Transportwesen und Verantwortliche für Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz profitieren von der Veranstaltung in besonderem Maße. Die Konferenzsprachen sind Deutsch und Englisch. An dieser Veranstaltung können Interessierte vor Ort in Dresden oder online teilnehmen. Die Registrierung für die Präsenzteilnahme ist möglich bis zum 26. April. Für die Online-Teilnahme schließt die Anmeldung am 17. Mai.

Weitere Informationen, das komplette Programm und die Registrierung sind unter issa-cultural-diversity.com zu finden.

Über die BG Verkehr

Die BG Verkehr ist die gesetzliche Unfallversicherung für die Verkehrswirtschaft, Post-Logistik und Telekommunikation. Bei ihr sind rund 1,7 Millionen Menschen versichert. Sie berät in den mehr als 200.000 Mitgliedsunternehmen zur Prävention und sorgt nach Arbeitsunfällen und bei Berufskrankheiten für die Behandlung, Rehabilitation und Entschädigung ihrer Versicherten.

Über die IVSS (ISSA)

Die Internationale Vereinigung für Soziale Sicherheit ist die weltweit führende internationale Organisation für Institutionen, Regierungsstellen und Behörden, die sich mit der sozialen Sicherheit befassen. Die IVSS wurde 1927 unter Federführung der Internationalen Arbeitsorganisation gegründet und hat heute mehr als 320 Mitgliedsinstitutionen aus über 160 Ländern. Der Besondere Ausschuss für Prävention der IVSS besteht aus 14 internationalen Sektionen, darunter die Sektion für Prävention im Transportwesen.