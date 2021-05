Selbstverwaltung der BG Verkehr fordert: Mobile Beschäftigte bei der Impfpriorisierung vorziehen

Die Selbstverwaltung der BG Verkehr sieht die Beschäftigten in Verkehrswirtschaft, Post-Logistik und Telekommunikation gegenüber anderen Berufsgruppen bei der Impfung gegen Covid-19 unangemessen benachteiligt. Die paritätisch mit Arbeitgeber- und Arbeitnehmervertretern und- vertreterinnen besetzte Vertreterversammlung der Berufsgenossenschaft verabschiedete auf ihrer Sitzung am Mittwoch einen Appell an Bundesgesundheitsminister Jens Spahn, zumindest die mobilen Berufe innerhalb der Prioritätsgruppe 3 vorzuziehen. Dazu gehören unter anderem das Fahrpersonal von Lkw, Bussen und Taxis, Zusteller und Zustellerinnen, Servicetechniker und -technikerinnen, Schiffbesatzungen, Müllwerker und Müllwerkerinnen sowie die Besatzung von Flugzeugen.

In Verkehrsberufen gibt es keine Chance auf Homeoffice

„Ein erheblicher Teil unserer Versicherten hat nicht die Möglichkeit, ihre Arbeit vom Homeoffice aus zu machen. Sie sind im Lkw, Bus, Taxi, Transporter, Schiff und Flugzeug unterwegs. Dabei sind Kontakte zu zahlreichen Menschen unvermeidbar. Wir fordern den Bundesgesundheitsminister auf, diesen Beschäftigten höchste Priorität bei der Impfung gegen Covid-19 einzuräumen. Durch ihre hohe Mobilität und hohe Kontaktrate haben sie ein vergleichsweise hohes Infektionsrisiko und können ihrerseits bei einer Infektion mehr Menschen anstecken als beispielsweise Beschäftigte im Büro“, sagt Klaus Peter Röskes, Vorsitzender des Vorstandes der BG Verkehr.

Schnelle Impfung statt warmer Dankesworte der Politik

Röskes und der Vorsitzender der Vertreterversammlung auf Arbeitnehmerseite, Wolfgang Witzke, verweisen auf die Systemrelevanz der in der BG Verkehr versicherten Wirtschaftszweige. „Unsere Mitgliedsunternehmen haben während der Lockdowns und zeitweisen Grenzschließungen die Versorgung der deutschen Unternehmen und Verbraucher jederzeit sicherstellen können“, betont Röskes. Trotz Einhaltung der von der BG Verkehr verabschiedeten Regeln zum Gesundheitsschutz gäbe es für die Beschäftigen eine beträchtliche Gefahr, sich mit Covid-19 anzustecken. „Da mittlerweile Impfstoff in erheblichem Maße zur Verfügung steht, wollen wir das nicht mehr hinnehmen. Wir erwarten von der Politik jetzt mehr als warme Dankesworte“, betonen Röskes und Witzke. Eine Lösung könnte sein, in den betroffenen Mitgliedsunternehmen zügig über die Betriebsärzte - und ärztinnen impfen zu lassen.

In der BG Verkehr sind rund 1,7 Millionen Beschäftigte gesetzlich unfallversichert. Davon sind deutlich mehr als eine Million in mobilen Berufen aktiv.

Über die BG Verkehr

